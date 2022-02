Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 16.02.2022? Sprawdź u nas

UWAGA ❗OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM I BURZAMI W DNIACH 16 I 17 LUTEGO! ⚠️ MOŻLIWE NISZCZĄCE PORYWY WIATRU, LICZNE SZKODY, PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU I BURZE ⚠️ W środę wieczorem, w nocy ze środy na czwartek, oraz przez większą część doby w czwartek, spodziewamy się nad Polską silnego wiatru, połączonego z przelotnymi, miejscami intensywnymi opadami deszczu, oraz burzami i sztormem. Pierwsze, silne porywy pojawią się popołudniu na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Stopniowo wiatr będzie narastał w całym kraju. Pierwszy szczyt wichury spodziewany jest w drugiej połowie nocy ze środy na czwartek, oraz nad ranem w czwartek. Drugi, nieco słabszy, nastąpi wczesnym popołudniem w czwartek. Poza wiatrem, możliwe będą także burze, które według obecnych prognoz mają potencjał do niesienia znacznych szkód. Z komórkami związane będą głównie szkwałowe porywy wiatru, które lokalnie mogą przekraczać 130 km/h, oraz intensywne opady deszczu, miejscami grad czy krupa śnieżna, a także liczne wyładowania atmosferyczne. Istnieją również dogodne warunki do powstania superkomórek burzowych, a nawet krótkotrwałej trąby powietrznej. Ze względu na porę nocną, oraz znaczną prędkość przemieszczania się nocnego frontu chłodnego, zaobserwowanie groźnego zjawiska ze znacznym wyprzedzeniem może być niemożliwe. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia został wydany dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego, oraz pasa nadmorskiego i wschodnich Kaszub z powodu prognozowanych porywów wiatru, przekraczających 110 km/h, szczególnie w Sudetach, gdzie pojedyncze podmuchy mogą przekroczyć 160 km/h w partiach szczytowych. Dodatkowo na południowym zachodzie kraju spodziewamy się lokalnych podmuchów, związanych z burzami i możliwymi liniami szkwałowymi, które mogą przekroczyć 130 km/h. Na północy kraju pojawi się silny sztorm, jednak południowo-zachodni i zachodni wiatr sprawią, że cofka będzie mniej intensywna niż podczas porywów z sektora północnego. Drugi stopień zagrożenia został wydany dla większości Polski centralnej, północno-zachodniej i wschodniej, za wyjątkiem województwa podlaskiego, wschodniej części Mazur, oraz krańców południowo-wschodniej Lubelszczyzny i północno-wschodniego Podkarpacia z powodu porywów wiatru, które według prognoz mają przekraczać 80 km/h, lokalnie dochodzić do 100 km/h, zwłaszcza podczas przechodzenia burz i frontów. Miejscami, zwłaszcza na wyżynach, podmuchy mogą się zbliżyć do 110 km/h. Pierwszy stopień zagrożenia został wydany dla województwa podlaskiego, oraz wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego z powodu prognozowanych porywów wiatru, osiągających do 90 km/h, przeważnie jednak nieprzekraczających 80 km/h. Tu sytuacja będzie względnie spokojna, jednak miejscami mogą powstać punktowe szkody, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, gdzie istnieje zwiększone zagrożenie ze strony burz i zjawisk im towarzyszących. Opis sytuacji barycznej: Prognozowana od kilku dni sytuacja pogodowa wyklarowała się. Nad północno-wschodnim Atlantykiem i Skandynawią ulokował się rozległy obszar niżowy z dominującymi ośrodkami o ciśnieniu poniżej 980 hPa. Wyraźnie zaznaczają się składowe niże Xandra, Wenjin I, oraz Vera. Aktualnie (13:00 czasu polskiego) układ Wewnji posiada dwa układy wtórne, którymi moderuje wspomniane pole niskiego ciśnienia. Na mapach dolnych pola barycznego widać tworzący się już niż Ylenia, który obecnie pozostaje jeszcze w formie zaburzenia na linii frontu polarnego. Formowanie się osobnego niżu wtórnego, jakim ma zostać Ylenia, powinno zakończyć się w najbliższych godzinach. Później nastąpi jego dynamiczna intensyfikacja. Aktualnie Ylenia zbliża się do wybrzeży Szkocji, podczas gdy poprzedzająca go Xandra jest już nad Morzem Północnym. Wieczorem Xandra wkroczy nad Danię i zacznie bezpośrednio oddziaływać na aurę w całej Polsce, powodując coraz szybszy wzrost prędkości wiatru. Jednocześnie znad Wysp Brytyjskich będzie nacierać Ylenia. Oba niże będą się ciągle pogłębiać. Zwiększy to i tak już znaczy kontrast ciśnienia pomiędzy omawianym polem niżowym znad północy Europy, a wyżem u brzegów Portugalii. Około północy Xandra znajdzie się nad południową Szwecją, nastąpi wówczas początek głównego uderzenia wiatru. Przez nasz kraj przetoczy się dynamiczny front chłodny, z którym związane będą burze, mogące tworzyć klastry, oraz linie szkwałowe. Sam front przemieszczać się będzie dość szybko, co w połączeniu z konwekcyjnymi porywami wiatru doprowadzi do dalszego zwiększenia intensywności zjawisk. Miejscami porywy wiatru w czasie przechodzenia frontu mogą przekraczać 130 km/h, głównie na południowym zachodzie, oraz w centrum kraju. Na północy spodziewamy się głównie typowo gradientowych porywów wiatru. Stale pogłębiający się niż Ylenia będzie wędrował na północny wschód, osiągając Zatokę Fińską około południa czasu polskiego. Minimalne ciśnienie w jego centrum wyniesie około 960 hPa podczas przechodzenia nad (truncated)