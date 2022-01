Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 16.01.2022? Sprawdź u nas

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 16.01.2022

#Prognoza pogody na niedzielę. #Noc W nocy początkowo z dużym zachmurzeniem, w późniejszym godzinach zacznie się wypogadzać, możliwe mgły. Temperatura spadnie do -3 stopni na północy do -4 na południu województwa ( możliwe większe wartości z powodu dłużej utrzymującego się zachmurzenia). Wiatr słaby. #Dzień W pierwszej części zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast druga część dnia będzie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie ok 2/3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1021 hPa. Życzymy miłej nocy i niedzieli Lubuscy Łowcy Burz :) .