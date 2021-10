Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.10.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Nasz krótki film dotyczący ostatniego "kaszlnięcia" wulkanu Fuego. Zapraszam do obejrzenia i subskrypcji jeśli to co robię Ci się podoba. Każda opinia również mile widziana.

Prognoza weekendowa! Bardzo zimny z licznymi przymrozkami tydzień, powoli dobiega końca... W całej Polsce zanotowaliśmy temperatury, zdecydowanie poniżej normy wieloletniej. Jeszcze do wtorku musimy się jakoś pomęczyć z chłodną wersją tej jesieni a potem czeka nas zapowiadane przez nas chwilowe ocieplenie 😃 Ale zanim do tego dojdzie, to przed nami weekend, który będzie kontynuował późno jesienny trend... SOBOTA W nocy z piątku na sobotę będą pojawiały się w regionie opady przelotnego deszczu, więc o poranku niebo będzie pochmurne i ponure wraz z możliwością wystąpienia mżawki. W ciągu dnia będzie zimno, bo tylko od 7 do 11°C a słońce będzie miało problem aby się przebić przez grubą warstwę chmur. NIEDZIELA Niestety ale podobny typ pogody co w sobotę nas czeka tyle, że padać nie powinno. Nadal zimno, pochmurno, mglisto i większych szans na słońce nie widzimy... Temperatury w regionie będą od 7 do 10°C. Noce chłodne ale podczas zachmurznia bez przymrozków, chyba że się wypogodzi to temperatury spadną poniżej zera. Kolejny tydzień października będzie jeszcze zimny i pochmurny ale w połowie tygodnia dojdzie do przybudowy barycznej w Europie, która zapoczątkuje epizod cieplejszej, wietrznej, słonecznej pogody. Ale i opady również w tym czasie będą się pojawiać. Tak więc czekamy z niecierpliwością na ten lepszy, choć tylko chwilowy okres w pogodzie! 😃