Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.09.2021? Sprawdź u nas

Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.09.2021?

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

15.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "🧐 Prognoza burzowa na jutro (czwartek) 👉Jutro burze możliwe będę w pasie od Pomorza, przez centrum po południe kraju. Mogą być z nimi związane opady deszczu do około 20-25 mm i porywy wiatru punktowo do 60-70 km/h. 👉Polska będzie w zasięgu niżu znad Bałtyku, a związany z nim chłodny front atmosferyczny będzie się stopniowo przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Napływać będzie polarna morska masa powietrza. Jutro rozwój burz możliwy będzie w strefie przemieszczającego się przez obszar kraju frontu chodnego. Ze względu na prognozowane duże zachmurzenie ich rozwój będzie dość ograniczony. Stosunkowo największe szanse na ich rozwój pojawią się na południu kraju, gdzie modele prognozują więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Wartości CAPE wyniosą na ogół około 400-800 J/kg, na południu miejscami do około 1000 J/kg. Z uwagi na obecność wilgotnej masy powietrza burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 20-25 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60-70 km/h. Prognoza burzowa na kolejną noc (czwartek/piątek) i na kolejny dzień (piątek) wyłącznie w formie graficznej! #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 15.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?