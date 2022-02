Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.02.2022? Sprawdź u nas

Wstępna analiza wystąpienia silnych podmuchów wiatru w kolejnych dniach. Prosimy o przekazanie informacji dalej, ponieważ sytuacja się zapowiada bardzo niebezpieczna! Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne wyliczenia modeli numerycznych na okres 17-19 lutego, kiedy to modele w swoich wyliczeniach już od kilku dni sugerują wystąpienie silnej wichury nad naszymi okolicami. Obecnie wyliczenia powoli stają się stabilne wiec można powoli powiedzieć, że wichura jest niemal pewna nad naszymi okolicami za kilka dni, lecz modele cały czas zmieniają sile wichury. Obecnie pierwsze uderzenie wichury nastąpi 17 lutego, kiedy to podmuchy wiatru mogą osiągać do 70-95 km/h a podczas burz do 80-110 km/h. Silne podmuchy wiatru zostaną z nami do godzin porannych w piątek. Jeżeli chodzi o piątek, to wiatr powinien stracić na sile, lecz nadal spodziewamy się wiatru do 60-75 km/h. Niebezpiecznie także zapowiada się 18 lutego szczególnie godziny nocne z 17 na 18 lutego, kiedy modele numeryczne widza silne podmuchy wiatru do 70-85 km/h. Nie wykluczamy wystąpienia licznych silnych burz, które będą powodować silne podmuchy wiatru do 80-110 km/h. Obecna sprawdzalność scenariuszy wynosi 30-40%.