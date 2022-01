Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 15.01.2022? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 15.01.2022

Tak wyglądało nadejście dzisiejszego liniowego układu konwekcyjnego związanego z chłodnym frontem atmosferycznym nad północno-wschodnią część Warszawy. Zjawisko to w literaturze fachowej nosi nazwę Narrow Cold-Frontal Rainband (NCFR) i wiąże się z występowaniem silnego przepływu powietrza w dolnej troposferze. Dość cienka strefa silnych opadów deszczu, drobnego gradu, krupy śnieżnej i śniegu rozwija się dokładnie na linii chłodnego frontu, gdzie występują silne ruchy wznoszące. Wysokość, na którą wypiętrza się układ chmurowy związany z NCFR jest jednak niewielka - to na ogół 5-6 km, w wyjątkowych przypadkach 7-8 km. NCFR obok silnych porywów wiatru często generuje wyładowania atmosferyczne. Burze związane z NCFR są przeważnie krótkotrwałe i przynoszą niewielką liczbę wyładowań atmosferycznych, choć w sprzyjających warunkach aktywność elektryczna układu może znacznie się zintensyfikować. W Polsce, jak również w całej Europie Środkowej i Zachodniej, z układami liniowymi typu NCFR mamy na ogół do czynienia w okresie od października do kwietnia, podczas wędrówek aktywnych i dynamicznych ośrodków niskiego ciśnienia oraz związanych z nimi systemów frontów atmosferycznych. Macie jeszcze jakieś ciekawe materiały dokumentujące przejście dzisiejszego układu nad wschodnią i centralną częścią kraju? Jak zwykle zapraszamy do aktywnego komentowania! Pamiętajcie też o wsparciu naszego Stowarzyszenia: https://patronite.pl/skywarn Zdjęcia: Artur Surowiecki