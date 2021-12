Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 14.12.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Oaklyn Koon - 2-miesięczne niemowlę to najmłodsza ofiara tragicznej w skutkach serii tornad, jakie nawiedziły Stany Zjednoczone w dniach 10-11 grudnia 2021 roku. Gdy nadciągało tornado, rodzina wraz z niemowlęciem zapiętym w foteliku samochodowym (by zminimalizować obrażenia) schowali się w łazience. Podczas przechodzenia tornada dom został zniszczony, a cała rodzina została rzucona na posesję sąsiadów. Mimo szybkiego przewiezienia dziecka do szpitala nie udało się go uratować. Z postów rodziców nie wynika, co było główną przyczyną śmierci. Zbierając informacje do artykułu, natknąłem się na pierwsze posty rodziny mówiące o podjętej walce zaraz po przejściu tornada. Ostatni z dziś mówi o tym, że mała Oaklyn przegrała walkę o życie, stając się najmłodszą ofiarą kataklizmu. Wraz z Martą składamy najszczersze wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie. Douglas N Jackie Koon — Together - with Marta and all our friends, we express our sincere condolences to the bereaved family.