Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 14.11.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Atak zimy. 2 metry śniegu w listopadzie. Proszę bardzo. Ale w Chinach. Aby kliknięcia się zgadzały... Dlatego my pracujemy nad stroną która do tematu meteo stara się podchodzić bardziej rzetelnie. Bez clickbaitów...

Dzień dobry 🙂🙂 Za nami całkiem przyjemna sobota. Dużo pogodnego nieba, wysokie jak na listopad temperatury zachęcały do wyjścia z domu. Dobrze by było jakby i niedziela kontynuowała tą pogodową sielankę, niestety tak kolorowo już nie będzie. Teoretycznie pogodowe karty nad naszym obszarem synoptycznym rozdaje strefa podwyższonego ciśnienia, lecz ponownie duża wilgotność i znikoma cyrkulacja sprzyjać będzie powstawaniu chmur warstwowych oraz mgieł. Swoje trzy grosze dorzuci wypełniający się niż baryczny, który w ostatnich godzinach znad wód Morza Północnego przemieści się dzisiaj nad kontynentalną część Europy. Pozostajemy w łagodnych jak na listopad polarnomorskich masach powietrza. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na krańcach południowych. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Niewykluczone opady mżawki, nie mniej jednak na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do 5-8°C, lokalnie 9 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany w pierwszej części dnia z kierunków zmiennych, w drugiej połowie na ogół północno-wschodni. Miłej niedzieli 🙂🙂