Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 14.09.2021? Sprawdź u nas

Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 14.09.2021?

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce

"Dzień dobry :) W poniedziałek dokonała się zasadnicza wymiana mas powietrza nad naszym obszarem synoptycznym. Pojawiły się prognozowane opady oraz burze, które wystąpiły gównie na obszarze o podwyższonym progu prawdopodobieństwa, w wydanej wczoraj prognozie burzowej. Dzisiaj czeka nas już zdecydowanie spokojniejsza pogoda. Po przejściu strefy frontowej, w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego mobilnego wyżu, którego centrum aktualnie przemieszcza się nad wodami Morza Północnego. Niestety nie jest to już taki sam typ wyżu, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu. Różnica polega głównie na tym, że poprzedni wyż był wypełniony suchym kontynentalnym powietrzem, omawiany cechuje się już znacznie wyższą zawartością wilgotności względnej na poszczególnych poziomach troposfery. Za wyżem wędruje kolejny niż, co jest charakterystyczną cechą dla odblokowanej strefowej cyrkulacji atmosfery. Nad Podkarpacie dociera chłodniejsza polarnomorska masa powietrza. We wtorek zachmurzenie duże z przejaśnieniami do umiarkowanego oraz małego. Temperatura maksymalna oscylować będzie w interwale 17-20 st.C, miejscami 21 st.C. Opady w dniu dzisiejszym nie są prognozowane, lecz przy zmiennym zachmurzeniu lubi pojawić się jakiś kapuśniak. Wiatr na ogół słaby. Miłego dnia :). " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 14.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.