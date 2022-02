Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 14.02.2022? Sprawdź u nas

Dzień dobry 🙂🙂 Chwilo trwaj 🙂 Weekendowa aura nie zawiodła oczekiwań, było pogodnie bez opadów i jak na luty ciepło. Niestety nic nie trwa wiecznie. W poniedziałek zasadniczy wpływ na warunki pogodowe w regionie ma wyż, którego centrum szybko ucieka na wschód i w południe znajdzie się na pograniczu Ukrainy i Rosji. Na mapach ciśnieniowych parterowych zauważymy panującą dużą dynamikę procesów atmosferycznych nad Północnym Atlantykiem gdzie w rejonie Labradoru i Grenlandii powstają kolejne ośrodki niżowe. W kolejnych dniach tygodnia strefowa cyrkulacja zachodnia zacznie rozdawać pogodowe karty także u nas. Nie zabraknie chmur, opadów, silnego wiatru, niewykluczone są również kolejne burze. Dzisiaj do regionu dociera ciepła polarnomorska masa powietrza. W dzień na ogół pogodnie, jedynie nad obszarami górskimi okresami wzrost zachmurzenia do poziomu dużego. Temperatura maksymalna do 0°C/8°C. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Na terenach górskich powieje halnym do 70-90 km/h. Niech moc będzie z Wami, w ten poniedziałek 🙂🙂