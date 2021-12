Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 13.12.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 13.12.2021

Mróz i śnieg w święta? Pojawiła się szansa. Analiza. P24

Dzień dobry 🙂🙂 Koniec końców prognozowane na ostatnią dobę opady śniegu cechowały znacznie mniejszą intensywnością. Powodem takiego rozwoju wydarzeń jest rozwijający się wyż, o którym była mowa we wczorajszym komentarzu synoptycznym. W poniedziałek Podkarpacie znajdzie się w jego zasięgu, ale na wielką ilość pogodnego nieba bym się nie nastawiał. Wyż w kolejnych dniach tygodnia będzie ulegał procesowi wzmacniania aż do przekształcenia się w wielkoskalową formę charakteryzującą się blokadą cyrkulacji zachodniej. To też dobra nowina dla osób liczących na białe święta. Pomimo że indeks NAO (Oscylacja Północnoatlantycka) przejdzie do fazy pozytywnej, to w drugiej połowie miesiąca około 16 grudnia oczekuje się jego przejście do fazy ujemnej. Co daje nadzieję, że przy spodziewanej sytuacji barycznej nad kontynentem europejskim chłodne masy powietrza z wyższych szerokości geograficznych dotrą do nas akurat na święta. Wygląda to ciekawie 🙂 Dzisiaj natomiast pod inwersja wyżową oczekuje się nagromadzenie brzydkich chmur o wszelkich odcieniach szarości, z których miejscami może sypnąć ziarnistym śniegiem. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do -6°C/0°C. Wiatr nieznaczący. Miłego początku tygodnia 🙂🙂 Grafiki DWD, kachelmannwetter, tropical tidbits, NOAA