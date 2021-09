Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 13.09.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza pogody na noc 12/13.09 i dzień 13.09.2021r. Najbliższa noc minie pod oznakiem zachmurzenia dużego. Od 9 stopni na północy i wschodzie do 10°C w pozostałej części. Poniedziałek początkowo słoneczny. Po południu wzrost zachmurzenia z opadami deszczu i możliwymi burzami. Od 21 stopni w przeważającej części do 22°C na zachodzie.

Prognoza burzowa na 13.09.2021 Początek kolejnego tygodnia września to ponownie dzień z możliwymi, lokalnymi burzami. Na południu obecny będzie jeszcze front atmosferyczny i to w jego zasięgu możliwe będą rozproszone komórki. Na krańcach południowo - wschodnich burze mogą zorganizować się w burze wielokomórkowe, podobnie jak miało to miejsce w dniach poprzednich. Poruszać się będą z północnego zachodu na południowy wschód, a pierwsze z nich mogą się pojawiać już przed południem. Największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, a także lokalnie grad. Szczegóły prognozy dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-13-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.