Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 13.02.2022? Sprawdź u nas

Prognoza na noc 12/13.02.2022 i dzień 13.02.2022 Noc bezchmurna i bezwietrzna 🌝 Temperatura spadnie do - 5/-7 stopni na wschodzie i poludniu województwa oraz do -3/-5 stopni na pozostałym obszarze 📉 Niedziela będzie słonecznym dniem z niewielkim zachmurzeniem 🌤️ , może dokuczać nasilający się wiatr. Temperatura maksymalna od +3/+4 stopni na północy i wschodzie województwa do +5/+6 stopni na pozostałym obszarze 📈