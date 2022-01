Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 13.01.2022? Sprawdź u nas

Gdzie w Polsce mo偶na spodziewa膰 si臋 burz 13.01.2022? Sprawd藕 u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce 艁ukasz Kaczanowski

"Dzie艅 dobry wszystkim 馃檪馃檪 Ko艅czy si臋 okres panowania nap艂ywu ch艂odnych mas powietrza z kierunk贸w p贸艂nocnych, ci艣nienie spada, a to oznacza zmiany. Dzisiaj w polu podwy偶szonego ci艣nienia z p贸艂nocnego zachodu na po艂udniowy wsch贸d w臋drowa膰 b臋dzie ciep艂y wycinek frontu atmosferycznego towarzysz膮cy g艂臋bokiemu uk艂adowi obni偶onego ci艣nienia w臋druj膮cego na skraju Arktyki. Po przej艣ciu strefy frontowej rozpocznie si臋 kilkudniowy epizod odwil偶y z 艂agodn膮 polarnomorsk膮 mas膮 powietrza. W dzie艅 zachmurzenie ca艂kowite z przeja艣nieniami. Okresami opady 艣niegu przechodz膮ce w opady mieszane oraz marzn膮cego deszczu powoduj膮cy go艂oled藕, b臋dzie 艣lisko uwa偶ajmy. Temperatura maksymalna do -6掳C/3掳C. Wiatr umiarkowany okresami do艣膰 silny i porywisty, w g贸rach do 65-75 km/h. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 13.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.