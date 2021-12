Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 12.12.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 12.12.2021

Witajcie 🙂🙋 Jak już wspomniałem wczoraj, dzisiaj obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w zasięgu cyrkulacji cyklonalnej wielocentrycznego niżu, który znad Adriatyku kieruje się nad Rumunię i dalej nad zachodnią Ukrainę. Dodatkowo nad Zachodnią Europą znajduje się wieloośrodkowy wyż, którego klin rozbudowuję się w naszym kierunku z zamiarem połączenia się ze stabilnym wyżem znad Rosji. Z racji rozbudowy klina obszar występowania opadów śniegu będzie stety albo i nie, ograniczony. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Opady atmosferyczne mokrego śniegu o słabym i umiarkowanym natężeniu, głównie na południu, wzdłuż wschodniej ściany regionu oraz na pogórzach. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 10-20 cm, lokalnie 25 cm, na pozostałym obszarze 5-10 cm. Im dalej w kierunku północno zachodnim tym prawdopodobieństwo wystąpienia opadów będzie spadać. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do -4°C/1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami silny i porywisty w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia 🙂🙂 Dane ČHMÚ, kachelmannwetter