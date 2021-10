Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 12.10.2021? Sprawdź u nas

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 12.10.2021

POWRACAJĄCY PROBLEM NISKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA NAD POLSKĄ, W TYM NAD WOJ. ŁÓDZKIM Niestety, jesień rozpoczęła się na dobre, a wraz z nią zaczął powracać cykliczny problem z zanieczyszczeniem powietrza przekraczającym dopuszczalne i akceptowalne normy. Wraz z postępującą jesienią systematycznie spadają temperatury, a wraz z nimi wzrasta zapotrzebowanie na wytwarzanie energii cieplnej - wciąż w wielu gospodarstwach domowych poprzez spalanie m.in. węgla kamiennego. Ustabilizowanie się pogody poprzez spadek prędkości wiatru w dłuższym okresie czasu i brak zmian w cyrkulacji powietrza jest zasadniczym czynnikiem, który wpływa na drastyczne pogorszenie się jakości powietrza. Toksycznych dla naszego zdrowia substancji "nie ma gdzie wywiać" mówiąc najbardziej obrazowo. Zazwyczaj ich także nie widzimy, chociaż trują nas z każdym wdechem. Spójrzmy na porównanie jakości powietrza sprzed doby (pierwsza grafika) i z teraz (druga grafika). Widać ewidentnie, że jeszcze wczoraj rano znajdowaliśmy się w spokojnej, wyżowej aurze, dusząc się w swoich własnych smrodach. Dzisiaj natomiast jesteśmy świadkami zmiany napływu mas powietrza - dotarło do naszego województwa powietrze polarno-morskie, wiatr nieco przyspieszył z kierunku zachodniego... i od razu mamy efekt. Na mapie zdecydowanie bardziej zielono. Chociaż do ideału daleko, a gdzieniegdzie wciąż nawet nie jest specjalnie dobrze. Zwróćmy uwagę na to, jak już kiepska jakość powierza wystąpiła u nas w dniu wczorajszym - a mówimy przecież o dopiero co rozpoczynającej się jesieni z temperaturami spadającymi poniżej zera jedynie przez parędziesiąt minut nad ranem. Co będzie za dwa-trzy miesiące, gdy mróz (wraz z wyzowa i bezwietrzną aurą) może utrzymywać się całodobowo? Źródło grafik: airly #pazdziernik #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #zanieczyszczenie #atmosfera #poweitrze