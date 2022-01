Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 12.01.2022? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (12.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Prognoza na noc 12/13.01.2022 i dzień 13.01.2022 Noc pochmurna ☁️, z nasilającym się wiatrem 🌬️ i lokalnie drobnymi opadami śniegu ❄️ Temperatura będzie powoli rosnąć, jeszcze o północy będzie od -3 stopni na wschodzie do -1 stopni na zachodzie województwa, a już nad ranem od -1 stopni na wschodzie do +1 stopni na zachodzie 📈 W czwartek odwilż z silnym wiatrem i opadami mżawki 🌧️🌊🌬️ na słońce nie ma szans ☁️ temperatura w pełni dnia na poziomie od +1 stopni na południu i wschodzie do +3 stopni na zachodzie województwa, jednak pod wieczór zacznie mocniej rosnąć 📈 Odwilż potrwa do końca tygodnia 🌊 potem powrót zimowej aury ❄️. ".