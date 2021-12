Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.12.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 1.12.2021

Witajcie 🙂🙋 Czas leci nieubłaganie mamy 1 grudnia, a to oznacza że rozpoczęła się meteorologiczna zima. W związku z czym wszystkie wybryki w miesiącach zimowych (grudzień,styczeń,luty) będą szły na konto Pani Zimy. Najświeższe prognozy sezonowe nie napawają specjalnym optymizmem ale prognozy to jednak tylko prognozy. Wystarczy aby pojawiło się szeroko opisywane przeze mnie w poprzednich sezonach nagłe ocieplenie stratosferyczne SSW aby te prognozy zmieniły się o 180°. Najbardziej wyczekiwanym wzorem ciśnienia dla każdego fana zimy jest blokujący system wysokociśnieniowy w rejonie Grenlandii i rozciągnięta fala planetarna (fala Rossby'ego) nad naszym obszarem synoptycznym. Jak będzie czas pokaże, jak co roku w sprawach zimowych konsultuję się z dr Simone Le i dr Judah Cohen, także jak coś ciekawego będzie się działo na pewno o tym napiszę. Wracając to spraw teraźniejszych. W środę obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w zasięgu zatoki obniżonego ciśnienia związanej z niżem z rodowodem atlantyckim, z rejonów Cieśnin Duńskich. Uzbrojony w własny system frontów atmosferycznych prowadzi paczkę opadów atmosferycznych, a wciąż stromy gradient ciśnienia skutkuje wzrostem prędkości oraz porywistości wiatr. Małą pozytywną informacją może być to, że po przejściu ciepłego frontu zrobi się odrobinę cieplej. Nie mniej jednak jeszcze przez kilka godzin pozostaniemy w chłodnych polarnomorskich masach powietrza. W dzień zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady atmosferyczne o zróżnicowanym charakterze oraz intensywności, zwłaszcza podczas przechodzenia frontu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Temperatura maksymalna powietrza do -1/4°C, lokalnie 5°C. Wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty, na terenach górskich w porywach do 70-100 km/h, w Bieszczadach pojedyncze porywy wiatru mogą dochodzić jak i przekraczać 120 km/h. Miłego dnia 🙂🙂 Dane DWD, kachelmannwetter