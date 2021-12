Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 11.12.2021? Sprawdź u nas

Gdzie w Polsce mo偶na spodziewa膰 si臋 burz 11.12.2021? Sprawd藕 u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Nad naszym obszarem synoptycznym dzisiaj bez wi臋kszych zmian. Wy偶 umacniany kolejnymi porcjami ch艂odnego powietrza ulokuje si臋 dzisiaj nad centraln膮 cz臋艣ci膮 europejskiej Rosji nawi膮zuj膮c wsp贸艂prac臋 z innym wy偶em znad Syberii. Drugi wy偶 znajduje si臋 nad Azotami, pomi臋dzy tymi wy偶ami od P贸艂nocnego Atlantyku przez kontynentaln膮 Europ臋 po basen Morza 艢r贸dziemnego rozci膮ga si臋 zatoka ni偶owa wraz z kilkoma o艣rodkami. Jeden przemieszczaj膮cy nad P贸艂nocnym Atlantykiem oraz drugi nad po艂udniowym obszarem W艂och. Mamy typowy przyk艂ad siod艂a barycznego, 偶aden z o艣rodk贸w nie rz膮dzi zdecydowanie pogod膮 nad naszym wojew贸dztwem. Jedynie po przej艣ciu wczorajszego frontu zosta艂a wyparta arktyczna masa powietrza i zastopiona 艂agodniejsz膮 polarnomorsk膮 przetransformowan膮 podczas przemieszczania si臋 przez kontynent europejski. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami i rozpogodzeniami. Pocz膮tkowo miejscami mg艂a ograniczaj膮ca widzialno艣膰 do 200 m, mo偶e mie膰 charakter marzn膮cy. Na og贸艂 bez opad贸w, tylko w miejscach zalegania g臋stego zachmurzenia niskiego pi臋tra mo偶e pr贸szy膰 lub wyst膮pi膰 opad deszczu ze 艣niegiem. Temperatura maksymalna powietrza wzro艣nie do -2掳C/3掳C. Wiatr nieznacz膮cy. Trzymajcie si臋 cieplutko 馃檪馃檪 Grafiki DWD, kachelmannwetter. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 11.12.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.