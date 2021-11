Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.11.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

#Prognoza pogody: #poniedziałek 01.11.2021r. #Noc W nocy zachmurzenie małe. Bez opadów. Temperatura spadnie przeważnie do około 5 stopni Celsjusza. Lokalnie może być trochę chłodniej. #Dzień Jeszcze rano bez deszczu z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym w kolejnych godzinach do dużego. W okolicach południa i po południu dotrze do nas strefa słabych i umiarkowanych opadów deszczu z zachodu. Temperatura wyniesie od około 13/14 stopni Celsjusza na zachodzie do 14/15 na wschodzie lubuskiego. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1004hPa. Życzymy miłej nocy i poniedziałku! Lubuscy Łowcy Burz🙂

Halloween. Przerażające zdjęcie satelitarne huraganu Matthew .