Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 11.09.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Prognoza burzowa na 11.09.2021 W sobotę Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia i połączonego z nim systemu frontów atmosferycznych. Tuż przed frontem pojawi się strefa zbieżności wiatru, która będzie wspomagać rozwój ośrodków burzowych. Na ogół rozwijać się będą izolowane komórki, jednak nie wykluczone, że miejscami pojawią się też burze wielokomórkowe. Mogą się także rozwinąć superkomórki. Największym zagrożeniem będą punktowo intensywne opady deszczu i silny wiatr, a także grad. Największa aktywność burz przypadać będzie na godziny popołudniowe i wieczorne, a część z nich może się utrzymywać nawet do rana. Szczegóły prognozy dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-11-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 10.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.