Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.10.2021? Sprawdź u nas

Jeden z mieszkańców województwa łódzkiego zaobserwował dziś na niebie nad Piotrkowem Trybunalskim zjawisko #cavum! ☁️ Jak powstaje Cavum? W obrębie chmury pojawia się zaburzenie ciśnienia lub koncentracji jąder kondensacji, głównie w wyniku przelotu samolotu, a to powoduje, że lokalnie pojawiają się w niej kryształki lodu. One z kolei łatwiej rosną od kropelek wody ze względu na niższą barierę napięcia powierzchniowego, bowiem łatwiej im przyłączać kolejne cząsteczki wody. Kryształki lodu rosną, więc, zabierając z powietrza parę wodną. Z powodu zmniejszającej się pary wodnej w otoczeniu (kropelki wody tworzące chmurę parują, a kryształki dalej rosną ich kosztem, aż są na tyle duże, że zaczynają opadać) pojawia się „wyczyszczony” z kropel obszar i zazwyczaj „kłaczek” niedocierającego do powierzchni ziemi opadu – virga. Cavum jest zwykle otworem w cienkiej warstwie chmur, przez który widzimy niebo, najczęściej obserwujemy w towarzystwie chmur Cirrocumulus, Altocumulus bądź Stratocumulus. Innymi słowy – fachowa nazwa prześwitu to Cavum, a w zależności od chmury, w której się znajduje jego pełna nazwa może brzmieć nawet Altocumulus stratiformis perlucidus translucidus cavum. Źródło tekstu: dobrapogoda24.pl Autor zdjęcia: Piotr Major.

