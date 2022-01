Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 11.01.2022? Sprawdź u nas

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (11.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry 🙂🙂 We wtorek Podkarpacie pozostanie w antycyklonalnej cyrkulacji wyżu, którego centrum znad Półwyspu Skandynawskiego zaczyna wędrować na południe. Omawiany wyż jest częścią rozległego wału wyżowego obejmującego przeważający obszar Starego Kontynentu. Do regionu dociera chłodna masa powietrza z kierunków północnych. Nad Północnym Atlantykiem jak grzyby po deszczu powstają kolejne głębokie niże, które sukcesywnie będą wypierać obszar wyżowy znad Półwyspu Skandynawskiego, aby w drugiej połowie tygodnia stać się głównym układem sterującym nad naszym obszarem synoptycznym. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m, które mogą mieć charakter marznący. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do -7°C/0°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W wyniku stale wzrastającego ciśnienia warunki biometeo nie dla wszystkich będą korzystne. Miłego dnia życzę 🙂🙂. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 11.01.2022 This is a re-share of a post

Wtorek również przywita nas dużym zachmurzeniem, lecz są niewielkie szanse na prześwity słońca. Zimno, temperatury od -7 do -1°C. Miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu a ciśnienie bardzo wysokie 1033hPa. Możemy odczuwać dyskomfort, miłego dnia! 😊

Kochamy naszą pasję. Kochamy jeździć i obserwować burze, przy okazji robiąc relacje dla Was. Czasem jest naprawdę zaskakująco. Tak było 15 lipca 2021 roku, gdy jechałem za tworząca się komórką burzową. Bardzo szybko zaczęła dawać pierwsze wyładowania. Dwa z nich uderzyły bardzo blisko naszego samochodu. Dzięki czemu można było usłyszeć, jak brzmi uderzenie pioruna z bardzo bliska. ##edit. Uderzenia były w słup oddalony o około 650 metrów. Polecam w słuchawkach... I w tym roku też widzimy się w terenie! Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. https://youtu.be/5Vo6Go79BHE

Samotny wędrownik górski 📷 Tomasz Madejski / Rysy

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie duże, pojawią się też mgły. Temperatura spadnie do -5 stopni, lokalnie przez większe lub mniejsze zachmurzenie będzie więcej lub mniej. Wiatr słaby. #Dzień Wtorek z zachmurzeniem dużym. Temperatura wyniesie ok -2/-1 stopnia. Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1036 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz . :)

Jest żubr... Jest impreza. Tylko kot w ciężkim szoku ;) Okolice Choszczna.. Autor zdjęcia: Damian Rojewski.

Prognoza na noc 10/11.01.2022 i dzień 11.01.2022 Najbliższa noc pogodna w zachodniej i północnej części województwa, nieco więcej chmur na pozostałym obszarze, na wschodzie niskie chmury. Nad ranem pojawią się mgły osadzające szadź. Temperatura minimalna lokalnie spadnie do -12/-10°C na zachodzie i północy województwa, - 10/-9°C w centrum i na wschodzie i -9/-8 °C na południu województwa. Bezwietrznie. We wtorek umiarkowanie pochmurno, a początkowo także mglisto, temperaura około -4/-3 °C. Wiatr słaby z przewagą kierunków północnych. Dość niespotykanym w naszym województwie zjawiskiem jutro, będzie wysokie ciśnienie atmosferyczne, osiągające 1036hPa na poziomie morza. Osoby z chorobami układu krążenia mogą odczuwać różne dolegliwości m. in. bóle i zawroty głowy, szum w uszach, znużenie lub nadpobudliwość. Silny wyż Bernhard nad Polską. Zła wiadomość dla meteopatów.

Nad Skandynawią umacnia się właśnie wyż, któremu nadano imię Bernhard. Jego centrum będzie w najbliższych dniach przemieszczać się nad Polską. To zła wiadomość dla meteopatów i osób wrażliwych na pogodę. Więcej w naszym artykule. Zapraszamy. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Myszkowscy Łowcy Burz Pogoda24/7 Alert pogodowy. Ostrzeżenie meteorologiczne. Pogoda24

Uważajcie dziś na południu Polski. Wieczorem i w pierwszej części nocy występować będą na południu Polski, miejscami marznące opady mżawki. Z upływem czasu opady te będą przechodzić w opady śniegu. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

