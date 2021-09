Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.09.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Witamy w pierwszym dniu września! Ostatnie dni sierpnia przyniosły bardzo duże ochłodzenie i częste opady. Dwa ostatnie dni były bardzo deszczowe. Tylko w dwie doby spadło przeważnie od 30 do nawet 75 mm deszczu w naszym regionie. Wiele rzek przekroczyło stany alarmowe i ostrzegawcze. Mnóstwo mniejszych lokalnych rzek nie monitorowanych przez IMGW wystapiło z brzegów, zalań jest mnóstwo. Pozalewane domy, piwnicy, gospodarstwa, garaże, parkingi, ulice, mosty, wiadukty, tereny zielone... Strażacy mieli mnóstwo pracy nad usuwaniem skutków długotrwałych opadów. Sytuacja była o tyle nieciekawa, że mimo dwóch dni opadów, były to opady bardzo intensywne, czasami też konwekcyjne podczas burz. Deszczu spadło naprawdę dużo w niedługim czasie, deszcz nie padał bez przerwy. W ostatnich dniach także dużo padało, stany rzek były już podniesione, gleba nasiąknięta wodą. Przy takich opadach rzeki i ziemia nie nadążały ze zbieraniem wody. W mniejszych miejscowościach wylewały małe rzeczki, potoki, a nawet rowy melioracyjne. Na szczęście to już koniec opadów. Z pewnością sierpień był bardzo mokrym miesiącem... wrzesień powinien być lepszy!

Tegoroczny sierpień dobiegł końca, a wraz z nim - kończy się niezwykle deszczowy czas w pogodzie nad naszym województwem. Opady ustały już we wszystkich powiatach, a kolejne aktualizacje prognoz pogody utwierdzają w przekonaniu, że ponowne sięgnięcie po parasole nie będzie w najbliższym czasie w ogóle potrzebne. Czy wraz z poprawą pogody, na początku września, zrobi się cieplej? Tutaj niestety nie mamy aż tak dobrych informacji. Co prawda z każdym dniem chmur powinno być coraz mniej, a wraz z rozpogodzeniami będziemy mogli liczyć na zdecydowanie więcej chwil ze słońcem, to wzrost temperatur będziemy obserwować jedynie do piątku. Wszystkie modele widzą wówczas temperatury maksymalne na poziomie 20-21°C. Niestety, wszystko wskazuje na to, że już od soboty czeka nas ponownie duże ochłodzenie i chociaż nie przełoży się ono na załamanie pogody, to jednak temperatury w sobotę bardziej będą przypominały późniejszy październik niż początek września. Dalej modele zaczynają być bardziej rozbieżne, niemniej przekroczenia nieosiągalnej od dłuższego czasu bariery 20°C nie mamy raczej się co spodziewać. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że chociaż nie możemy mówić o powrocie w pełni letniej pogody, to opady ustaną. Trwające dwa dni opady atmosferyczne przyczyniły się do naprawdę poważnych i rozległych zalań, a brak prognozowanych opadów przez wiele najbliższych dni z pewnością spowoduje poprawę sytuacji hydrologicznej nie tylko u nas, ale i w całej Polsce Ilustracja: prognozowane temperatury maksymalne wg różnych modeli, opracowanie własne #wrzesień #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #poprawa #ocieplenie #temperatura #lato