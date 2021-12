Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 10.12.2021? Sprawdź u nas

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 10.12.2021

Uwaga kierowcy! W kolejnych godzinach zrobi się na drogach bardzo ślisko i niebezpiecznie! Obecnie obserwujemy spadem temperatury (Obecnie od 0 do -1) W kolejnych godzinach nie wykluczamy także lokalnych mgieł.

Drogowcy zaskoczyli zimę! Kosili trawę w śniegu nie tylko pod Lesznem. Również w Brzezinach. W komentarzach pod naszymi postami padło jeszcze kilka innych miejscowości. :) Zawsze w piątek człowiek memy wstawiał, abyście się pośmiali. A tu proszę. Życie jeszcze bardziej śmieszne.

Drugi weekend grudnia przyniesie początkowo przejaśnienia. Miejscami wzrośnie też prędkość wiatru, a temperatura nie przekroczy dwóch stopni Celsjusza. Oznacza to, że wartości odczuwalne będą nadal poniżej zera. Niestety już w niedzielę, na wschodzie kraju pojawią się intensywne opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem i samego deszczu, który miejscami może być marznący. Jak co tydzień w naszej prognozie przyglądamy się dwóm ostatnim dniom tygodnia. Jaka dokładnie pogoda będzie nam towarzyszyć? Szczegóły znajdziecie w naszej prognozie. ❄🌡👇 https://incusmeteo.com/przejasnienia-i-intensywne-opady-na-wschodzie-prognoza-na-weekend/

Pięknie wyglądają zimowe krajobrazy 😍😍❄ W centrach większych miast pod wpływem lekko dodatniej temperatury i operującego słońca śnieg powoli się topi, ale wystarczy pójść nieco dalej od zabudowań, do parku, lasu i tam zima panuje na dobre ❄ Wieczorem temperatury spadną ponownie poniżej 0 i wszystko to co się teraz topi będzie zamarzać więc na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Fot. Damian MŁB Gliwice Pogoda i klimat - Łowcy Burz Paweł i Marta Błaszkowscy MeteoŚląsk - Alerty i komunikaty pogodowe InfoPogoda - Opolskie „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.