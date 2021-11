Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 10.11.2021? Sprawdź u nas

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

#Prognoza pogody na środę #Noc W nocy zachmurzenie małe, nad ranem pojawią się mgły. Temperatura spadnie do okolic 0 a na południu do -1 stopnia ( w przypadku większego zachmurzenia będzie cieplej). Wiatr słaby. #Dzień W środę zachmurzenie małe miejscami umiarkowane. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1025 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)