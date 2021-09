Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 10.09.2021? Sprawdź u nas

"Dziś na plaży w Międzyzdrojach zanotowano 27*C. Iście letnia pogoda na pograniczu z jesienią. A Wy jak dziś korzystacie z pogody? Życzymy udanego weekendu! 🌅 Źródło: Społeczność Międzyzdroje. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 10.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dziś na plaży w Międzyzdrojach zanotowano 27*C. Iście letnia pogoda na pograniczu z jesienią. A Wy jak dziś korzystacie z pogody? Życzymy udanego weekendu! 🌅 Źródło: Społeczność Międzyzdroje

😤😤 szkoda słów widząc takie artykuły Wracają burze i opady. Prognoza na weekend - IncusMeteo

W kolejny weekend września wracają burze i opady. Będzie też ciepło, ale nie upalnie. Układ niskiego ciśnienia i połączony z nim front atmosferyczny wędrować będą przez nasz kraj na wschód, powodując zmiany w pogodzie. Za frontem napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Gdzie zagrzmi? Jak ciepły będzie weekend? Szczegóły znajdziecie w naszej prognozie. 👉 https://incusmeteo.com/wracaja-burze-i-opady-prognoza-na-weekend/ Burze pojawią się Polsce. Miejscami zagrzmi, będzie deszcz z gradem. Gdzie jest burza 10.09.2021 | DobraPogoda24.pl

Czas na pierwsze wrześniowe burze. Idą zmiany w pogodzie. https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-gdzie-jest-burza-10-wrzesnia-2021-prognoza-burz-dla-polski-pierwsze-burze-we-wrzesniu

🧐 Prognoza burzowa na jutro (sobota) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 11.09.2021 Jutro burze możliwe są w północno-zachodniej połowie kraju z opadami 15-20 mm i porywami wiatru około 65 km/h, punktowo do 25-30 mm i porywami do 80 km/h oraz z gradem. Opis szczegółowy 👇 Polska nadal będzie pod wpływem niżu znad Morza Północnego, a południowy wschód kraju pozostanie w zasięgu słabego wyżu. W północno-zachodniej połowie kraju masa powietrza będzie niestabilna (LI do -6K) i wilgotna (TPW 25-35 mm, miejscami około 40 mm). W słabych warunkach kinematycznych będą się tworzyć izolowane komórki burzowe, wolno przemieszczające się z południowego zachodu na północny wschód. Będą z nimi związane opady deszczu 15-20 mm i porywy wiatru około 65 km/h, możliwy także będzie grad. Na zachodzie oraz w pasie od Warmii po południe woj. wielkopolskiego zaznaczą się linie zbieżności. Na Warmii, Pomorzu Wschodnim i Kujawach prognozowane są nieco podwyższone wartości ścinania wiatru (SHEAR 0-6 km około 10 m/s) i tam możliwe są burze wielokomórkowe z opadami do 25-30 mm i porywami wiatru do 80 km/h oraz grad do 2-3 cm. Prognoza burzowa na kolejną noc (sobota/niedziela) i na kolejny dzień (niedziela) wyłącznie w formie graficznej! #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

👉 Prognoza burzowa na noc (piątek/sobota) Ważność: od godz. 20:00 dnia 10.09.2021 do godz. 08:00 dnia 11.09.2021 👉 Burze w nocy możliwe są w zachodniej Polsce, a szczególnie na północnym zachodzie, gdzie mogą być z nimi związane opady nawet do 25-30 mm, porywy wiatru około 70 km/h i grad. Opis szczegółowy 👇 Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad Morze Północne. Południowy wschód kraju pozostanie w zasięgu słabego wyżu. Wilgotna i niestabilna masa powietrza stopniowo obejmie północno-zachodnią połowę kraju. Burze są możliwe w rejonie linii zbieżności, gdzie jest prognozowany LI od -1K do nawet -4K, a TPW 25-35 mm, punktowo do 40 mm. Warunki kinematyczne nadal będą słabe, tylko początkowo na północnym zachodzie SHEAR 0-6 km i 0-3 km może sięgać 10 m/s. Zatem będą tworzyć się izolowane komórki i tylko na północnym zachodzie jest szansa na burze wielokomórkowe. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 15-20 mm i porywisty wiatr, tylko na północnym zachodzie początkowo możliwe są opady do 25-30 mm i porywy wiatru około 70 km/h oraz grad. Burze możliwe są przez całą noc (najaktywniejsze będą początkowo) i będą miały tendencję do przemieszczania się z południowego zachodu na północny wschód.

Prognoza burzowa na dzień (piątek) Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.09.2021 do godz. 20:00 dnia 10.09.2021 👉Burze z opadami do 20-25 mm i porywami wiatru do 70 km/h, możliwe będą w godzinach popołudniowych i wieczornych na krańcach zachodnich kraju. ⛈ Opis szczegółowy 👇 Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad Wysp Brytyjskich, jedynie południowy wschód kraju będzie jeszcze w zasięgu słabnącego wyżu z rejonu Mołdawii. Na przeważającym obszarze kraju masa powietrza będzie sucha. Nad zachodnią Polskę stopniowo napłynie powietrze o podwyższonej zawartości wilgoci (TPW 25-35 mm, punktowo do 40 mm), jednak będzie ona skumulowana głównie w dolnej troposferze. Masa ta będzie także niestabilna (LI do -5K), co przełoży się na zasoby energii CAPE rzędu 1000-2000 J/kg. Jednak silne niedosyty wilgoci w środkowej troposferze i brak dodatkowych czynników inicjujących konwekcję będzie skutkować znacznym ograniczeniem głębokiej konwekcji. Dopiero w godzinach późno popołudniowych do zachodnich granic kraju zbliży się linia zbieżności i to właśnie na niej istnieje największe prawdopodobieństwo rozwoju burz. Przy słabych warunkach kinematycznych będą się tworzyć izolowane komórki, które będą wolno przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 20-25 mm i porywy wiatru punktowo do 70 km/h. Możliwy jest także grad.

W piątek będzie pięknie i cudownie 🙂 Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 19-24°C. Miłego piątku kochani 🙂 Pogoda na 10 września 2021. Prawie upał w Polsce, później burze na zachodzie kraju | DobraPogoda24.pl

Co przyniesie piątek 10 września 2021 w Polsce? https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-10-wrzesnia-2021-prawie-upal-w-polsce-pozniej-burze-na-zachodzie-kraju

Dziś dzień z piękną, słoneczną pogodą 🌤️ Temperatury w województwie od 20°C do 25°C wiatr słaby z południa a ciśnienie wyniesie 1020hPa. Piątek! I zaczynamy weekend! Miłego dnia. 🙋