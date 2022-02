Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 10.02.2022? Sprawdź u nas

UWAGA!! Powracamy do wysyłania alertów przez messengera. Wszystkich chętnych zachęcamy do napisania przez wiadomość prywatną (przez messengera) nazwę województwa, które mamy zapisać do naszego systemu ostrzegania! Alerty będą wysyłane w razie wydania 2/3 STOPNIA ZAGROŻENIA lub BARDZO DUŻEJ/EKSTREMALNEJ INTENSYWNOŚCI BURZ! Zapisywać można się już od teraz! Pozdrawiamy! 🙂