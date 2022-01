Gdzie są pożary w woj. pomorskim 30.01.2022? Najnowsze interwencje straży pożarnej Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Wojciech Wojtkielewicz

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (30.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "29/30.01.2022 - 09:30❗️🌪 SILNY WIATR ⚠️ POST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO ⤵️: ❗07:00 Od godz. 17:00 dn. 29.01 do godz. 8:30 dzisiaj (30.01) odnotowano 1️⃣1️⃣4️⃣5️⃣ interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Najwięcej w powiatach: pow. bytowski - 204, pow. słupski - 162, pow. kartuski - 140, pow. wejherowski - 101, pow. człuchowski - 77, pow. lęborski - 47, Miasto Gdynia i Miasto Gdańsk - 42. Niestety jedna osoba zginęła - w m. Tłuczewo (pow. wejherowski) na jadący samochód spadło drzewo. ❗07:00 Od godz. 17:00 dn. 29.01 do godz. 7:00 dzisiaj (30.01) odnotowano 1️⃣0️⃣0️⃣6️⃣ interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Najwięcej w powiatach: pow. bytowski - 182, pow. słupski - 143, pow. kartuski - 126, pow. wejherowski - 102. ❗03:30 Do chwili obecnej odnotowano 7️⃣5️⃣7️⃣ interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. ❗02:45 - Ilość interwencji - 6️⃣6️⃣4️⃣. Niestety jedna osoba zginęła - w m. Tłuczewo (pow. wejherowski) na jadący samochód spadło drzewo. ⚠️ 02:15 #PILNE: Tłuczewo, powiat wejherowski, gm. Linia. Drzewo spadło na będący w ruchu samochód. Jedna osoba zginęła, parę osób jest rannych. ❗02:00 Do chwili obecnej odnotowano 6️⃣2️⃣1️⃣ zdarzeń atmosferycznych. ⤵️ ▪️ pow. bytowski - 101, pow. słupski - 99, pow. kartuski - 73, pow. wejherowski - 68, pow. kościerski - 49, pow. człuchowski - 38 pow. pucki - 30, Miasto Gdańsk - 25, Miasto Gdynia - 19, pow. gdański - 17, pow. starogardzki - 15, pow. chojnicki - 13, pow. tczewski - 12. ⚠ 01:55 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 70 gminach występują przerwy w dostawie prądu. ❗01:35 Powalone drzewa na Obwodnicy Trójmiasta - 329 km, kier. Łódź, na miejsce jedzie zastęp z JRG 6. 🔴 01:35 Udało nam się przywrócić transmisje, następna aktualizacja ok. godz. 2:00 ⬆️ 🔺 01:05 Niestety z przyczyn technicznych transmisja została przerwana. Wracamy wkrótce. ❗00:10 Do chwili obecnej odnotowano 3️⃣9️⃣3️⃣ zdarzeń atmosferycznych. ⤵️ ▪️ pow. bytowski - 73, pow. słupski - 71, pow. wejherowski - 45, pow. kartuski - 39, pow. lęborski - 27, pow. człuchowski - 26 pow. pucki i kościerski - 23, Miasto Gdynia - 11, Miasto Gdańsk - 11. Ilość interwencji zmienia się z minuty na minutę, to będzie ciężka noc. ⚠ 23:15 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 50 gminach występują przerwy w dostawie prądu. 🔴 Od godz. 17:00 do godz. 22:00 odnotowano 65 zdarzeń atmosferycznych. Najcięższe jeszcze przed nami. Strażacy spokojnej nocy i uważajcie na siebie! Będziemy prowadzić relacje na bieżąco. ".