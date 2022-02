Gdzie są pożary w woj. pomorskim 21.02.2022? Najnowsze interwencje straży pożarnej

❗Od godz. 21:00 w piątek do godz. 6:00 dzisiaj, strażacy interweniowali 126 razy. Głównie było to usuwanie wiatrołomów. Silny wiatr uszkodził dach szkoły w miejscowości Mierzeszyn, w gminie Trąbki Wielkie. Nikt nie został poszkodowany. ⚠️ Ok. 17 tysięcy odbiorców w województwie pomorskim pozbawionych jest na chwilę obecną energii elektrycznej w wyniku awarii wywołanych silnym wiatrem – poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. We wsi Mierzeszyn wiatr uszkodził dach szkoły. Najwięcej – 328 – uszkodzonych stacji średniego napięcia jest w powiecie starogardzkim. Dużo stacji wyłączonych jest też w powiatach bytowskim, słupskim, lęborskim i kartuskim. Ogółem, w wyniku silnego wiatru awarii uległy w Pomorskiem 733 stacje średniego napięcia. Fot. OSP Sobowidz