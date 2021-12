Gdzie są burze w Polsce 9.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Dzień dobry 🙂🙂 Obszar województwa podkarpackiego stopniowo dostaje się w objęcia dobrze rozbudowanej zatoki obniżonego ciśnienia głębokiego niżu z rejonów Wysp Brytyjskich. Klin wyżowy ośrodka znad Półwyspu Skandynawskiego i północnej części europejskiej Rosji, który jeszcze wczoraj obejmował tereny województwa ostatniej nocy opuścił nasz obszar synoptyczny. Nie mniej jednak wyż odegra jeszcze znaczącą rolę blokując swobodną ekspansję frontu okluzji z zachodu na wschód. Ważnym graczem jest także niż z rodowodem śródziemnomorskim, wspomniany w ostatnim komentarzu synoptycznym. Pomimo że wielkich opadów nam nie przyniesie, to z uwagi na "wyślizgnięcie" za jego sprawą nieco cieplejszego powietrza, zwłaszcza na wysokości izobarycznej 925 hPa i 850 hPa może skutkować wystąpieniem niebezpiecznych opadów marznących powodujące gołoledź. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na ogół bez opadów, większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów prognozuje się na wieczór oraz noc z czwartku na piątek, które będą miały charakter zarówno ten zimowy jak i ten gorszy marznący. Temperatura maksymalna do -4°C/2°C, w górach odwilż. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, południowo wschodni. Miłego dnia życzę 🙂🙂 Grafiki ČHMÜ, kachelmannwetter (pogoda obszarowa kolor czerwony opad marznący grafiki nr 4 i 5), wxcharts

Jutro w ciągu dnia kolejne opady ❄❄❄🥶 W czwartek przez Polskę przewędruje niż, który dotrze do nas z południa, dlatego jego trajektoria nie jest jeszcze jasna. Ale niemal wszystkie modele widzą opady śniegu w naszym regionie, głównie w jego zachodniej części. Uwaga! Rano możliwe będą słabe opady mżawki przy ujemnej temperaturze, co może spowodować gołoledź na drogach. Pierwsze opady śniegu mogą pojawiać się w okolicach południa. Najmocniejszych opadów spodziewamy się pod wieczór i w nocy. Miejscami mogą być to opady marznące!! Do piątkowego przedpołudnia może spaść w sumie kilka centymetrów świeżego śniegu. Jutro po dokładniej analizie przebiegu linii frontu będziemy mogli napisać Wam nieco dokładniej, gdzie i jakiego rodzaju opady wystąpią. Jednak na drogach może być bardzo ślisko!

Silne opady śniegu i adwekcja ciepła z południa. Analiza.P24