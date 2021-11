Gdzie są burze w Polsce 9.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

#Prognoza Pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura spadnie do 4/5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień We wtorek zachmurzenie duże, w drugiej części dnia więcej rozpogodzeń. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1030 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz :)

Jesteście niesamowici! Wczoraj otrzymaliśmy od Was ponad 500 fotografii 📷☀️🔥 Nie było to łatwe, ale wybraliśmy takie top10. Wielkie dzięki‼️:)

Noc z poniedziałku na wtorek 8/9.11 w południowej połowie wojewodztwa pochmurna i deszczowa 🌧️, minimalnie temperatura spadnie do +2/+4 stopni Tymczasem w północnej połowie się rozpogodzi 🌝, wiatr osłabnie i pojawia się przymrozki do - 2 stopni 🥶

Fusy, pogodowe fusy... Ostatnie aktualizacje modelu GFS wciąż utrzymują, że w okolicach 20 listopada pojawią się nad Polską zimowe akcenty. Obecne wiązki modelu na 24 listopada sugerują prawie 30 centynetrową pokrywe śnieżną w naszym regionie 😄 ale, ale to dokładnie za 2 tygodnie, do tego czasu zmieni się jeszcze bardzo dużo i z pewnością model GFS "wypluje" jeszcze mnóstwo wariantów pogodowych na ten okres... patrzymy na to z przymróżeniem oka, ale jako ciekawostkę jak najbardziej to rozpatrujemy. Absolutnie nie siejemy paniki i nie zapowiadamy nagłego ataku zimy...Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie, a może 24 listopada będzie 10 stopni ciepła i mnóstwo słońca?? Za 2 tygodnie rozwieją się wszystkie wątpliwości.