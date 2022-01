Gdzie są burze w Polsce 9.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 9.01.2022

Prognoza na noc 9/10.01.2022 i dzie艅 10.01.2022 Najbli偶sza noc pogodna w zachodniej po艂owie wojew贸dztwa 馃寵, na wschodzie niskie chmury 鈽侊笍 Nad ranem ju偶 wsz臋dzie si臋 zachmurzy, pojawi膮 si臋 miejscami g臋ste mg艂y 馃尗锔 Wiatru praktycznie brak, temperatura minimalna -8/-6 stopni 馃ザ na zachodzie i po艂udniu wojew贸dztwa, -6/-5 stopni w centrum i na p贸艂nocy oraz -4/-3 stopni na wschodzie wojew贸dztwa 馃搲 W poniedzia艂ek przeja艣nienia je艣li si臋 pojawi膮, to tylko miejscami na p贸艂nocy wojew贸dztwa. 鉀 Poza tym pochmurno a tak偶e mglisto 鈽侊笍馃尗锔, mo偶liwe lokalnie niewielkie pr贸szenie 艣niegu 鉂勶笍 wiatr s艂aby i umiarkowany, temperaura od -3/-2 stopni na wschodzie i p贸艂nocy do -1/0 stopni na pozosta艂ym obszarze 馃搲

Prognoza tygodniowa! Dobiega ko艅ca pi臋kny, s艂oneczny ale i mro藕ny weekend...馃槂 A powoli wkraczamy w drug膮 dekad臋 stycznia, kt贸ra to powinna nam przynie艣膰 zdecydowanie wi臋cej zimy, pojawi si臋 te偶 chwilowa odwil偶 oraz b臋dzie bardzo mocno wia艂o. Ale mo偶e zacznijmy od pocz膮tku i sprawd藕my jak b臋dzie wygl膮da艂 nadchodz膮cy tydzie艅 w pogodzie! 馃槂 PONIEDZIA艁EK Pocz膮tek tygodnia w ca艂ym regionie zacznie si臋 mro藕no oraz z du偶ym zachmurzeniem. W ci膮gu dnia istnieje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia s艂abych opad贸w 艣niegu przy temperaturach od 0掳C do -2掳C. Wiatr s艂aby z kierunk贸w p贸艂nocno-wschodnich. WTOREK Kolejny mro藕ny poranek czeka mieszka艅c贸w Podkarpacia. Og贸lnie dzie艅 przyniesie przewag臋 niskiego zachmurzenia wraz z bardzo s艂abymi i lokalnie wyst臋puj膮cymi opadami 艣niegu. Mro藕no w ca艂ym regionie, od -2掳C do -5掳C przy nadal s艂abo wiej膮cym wietrze z p贸艂nocnego-wschodu. 艢RODA Spory mr贸z przywita nas w po艂owie tygodnia, spadki temperatur mog膮 by膰 nawet dwucyfrowe je艣li zdo艂a si臋 w nocy wypogodzi膰. W trakcie dnia istnieje szansa na pojawienie si臋 cho膰 na chwil臋 s艂o艅ca ale tylko lokalnie. Pada膰 nie powinno nigdzie. Mr贸z nie odpu艣ci, bo termometry poka偶膮 od -2掳C do -6掳C. Wiatr jeszcze s艂aby i umiarkowany z p贸艂nocy. CZWARTEK Pochmurny i jeszcze mro藕ny poranek czeka nas w tym dniu. Sam dzie艅, bedzie przynosi艂 powolne zmiany w pogodzie, bo z ka偶d膮 kolejn膮 godzin膮 temperatura w regionie zacznie rosn膮膰 i b臋dzie coraz mocniej wia艂o. Nie powinno pada膰, a termometry wska偶膮 od -2掳C do 1掳C na plusie. Wiatr mocny z p贸艂nocnego-zachodu. PI膭TEK Ostatni dzie艅 tygodnia, zapowiada si臋 ju偶 z dodatni膮 temperatur膮 przy nadal mocno wiej膮cym wietrze. Noc膮 z pi膮tku na sobot臋 mog膮 pojawi膰 si臋 opady deszczu ze 艣niegiem i 艣niegu. Temperatury w regionie, od 1掳C do nawet 5掳C. Na te chwil臋 weekend zapowiada si臋 w kratk臋, bo w sobot臋 b臋dzie raczej pogodnie przy temperaturach oko艂o 2/4掳C powy偶ej zera ale juz w niedziel臋 wsz臋dzie si臋 och艂odzi i b臋dzie pada艂 deszcz ze 艣niegiem oraz sam 艣nieg... Obiecywali艣my kochani, 偶e w drugiej po艂owie miesi膮ca nadejdzie zima ze 艣niegiem i mrozem? 馃槂 Nic si臋 w tej kwestii nie zmieni艂o!