Gdzie są burze w Polsce 8.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

8.12.2021 na Facebooku pojawił się post: "Witajcie 🙂🙋 W środę pogodowe karty rozdawać będzie wielocentryczny wyż znad Półwyspu Skandynawskiego i północnej części europejskiej Rosji. Umacniany kolejnymi porcjami chłodnego powietrza szybko nie da za wygraną, nie mniej jednak wyniku napierającej zatoki obniżonego ciśnienia głębokiego niżu z rodowodem atlantyckim znad Europy Zachodniej klin wyżowy będzie stopniowo redukowany z obszaru naszego kraju. Niż dodatkowo wzmacnia transport chłodnego powietrza nad obszar ciepłych wód Morza Śródziemnego, gdzie w niedługim czasie w rejonie Zatoki Genueńskiej dojdzie do uformowania kolejnego wilgotnego niżu, który zgodnie z ruchem sterującym w środkowych warstwach troposfery będzie kierował się do Polski. W środę pozostaniemy w chłodnych arktycznych masach powietrza. Pomimo że znajdujemy się w obszarze cyrkulacji antycyklonalnej to dominować będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach bez rewelacji do -6°C/-2°C. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Miłego dnia 🙂🙋 Grafiki DWD, kachelmannwetter. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 8.12.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?