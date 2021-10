Gdzie są burze w Polsce 8.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"No i kochani zaczęliśmy ten chłodny, jesienny okres z mroźnymi akcentami! -4°C w miejscowości #Stuposiany, na naszym podkarpackim biegunie zimna, to najniższa temperatura jaka dziś była zarejestrowana w Polsce a to jeszcze nie koniec mroźnych incydentów. Nasze prognozy po raz kolejny biją 100-tę. W kolejnych dniach temperatury spadną jeszcze niżej a to już nie jest status przymrozku tylko mrozu i trzeba o tym głośno pisać! A wy nasi drodzy czytelnicy, jakie wartości temperatur zanotowaliście na swoich termometrach?. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 8.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Ponownie zimno zrobiło się tej nocy i nad ranem na Mazowszu🌬! W wielu regionach naszego województwa o godzinie 7 rano temperatura oscylowała się na poziomie zera lub spadła m.in. na północy i wschodzie do 1 stopnia poniżej zera. Kto dzisiaj skrobał szyby w samochodzie🚗❄? Dajcie znać w komentarzach. www.meteomodel.pl Pogoda na 8 października 2021. Słoneczny wyż nad Polską. W nocy coraz większe przymrozki

Słoneczny rosyjski wyż nad Polską, piątek 8 października 2021 https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-8-pazdziernika-2021-sloneczny-wyz-nad-polska-w-nocy-coraz-wieksze-przymrozki

Dzień dobry w ten rześki piątkowy poranek 🙂 Ostatnią noc do najcieplejszych nie zaliczymy, o poranku w wielu regionach Podkarpacia temperatura powietrza oscyluje w okolicy zera, pojawiły się także przymrozki zarówno przy gruncie jak i na wysokości 2m. Na godzinę 7 najniższa temperatura została odnotowana na posterunku IMGW-PIB w #Stuposiany -4°C, i jest to najniższa wartość mijającej nocy w skali całego kraju. W ciągu dnia sporo słońca, zero opadów tylko temperatura już nie za wysoka. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 8-12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny ze wschodu obniżający temperaturę odczuwalną średnio o 3°C względem tego co zobaczymy na naszych termometrach. Miłego dnia życzę 🙂🙋 Dane kachelmannwetter, meteomodel (temperatura zarejestrowana na posterunkach IMGW-PIB na Podkarpaciu g. 07)

Przed nami piękny słoneczny, ale chłodny dzień. Temperatury od 9° do 12/13°C silniejszy wiatr ze wschodu będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie wysokie bo 1032hPa i będzie rosło, osoby wrażliwe na ciśnienie mogą odczuwać bóle głowy. Miłego, szybkiego piatku! 😄🙋

#Prognoza pogody: #piątek 08.10.2021r. W piątek dostaniemy się pod wpływ ośrodka wyżowego „Lioba” z centrum w okolicy Moskwy. Napłynie chłodna masa powietrza polarnego kontynentalnego. #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu nie powinny wystąpić. Temperatura minimalna wyniesie około 5-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. #Dzień Rano jeszcze miejscami na krańcach zachodnich może być trochę więcej chmur ale w kolejnych godzinach na niebie królować będzie słońce. Dzięki słonecznej pogodzie temperatura wyniesie ok 15-16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie wysokie, barometry wskażą w południe 1032hPa. Życzymy miłej nocy i piątku Lubuscy Łowcy Burz!🙂

Bajeczna jesień na północy #USA, stan New #Hampshire.😍😍 Autor zdjęcia: Mark Dalmeida

Jesienna rafa koralowa zaczyna opanowywać bieszczadzkie szlaki 🙂 Podczas weekendu sporo słońca, więc może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? 🙂 Fot Johny Nawrocki (https://instagram.com/bieszczadnik.83?utm_medium=copy_link

Skrobaczki gdzieś pod ręką?🤔Począwszy od jutrzejszego poranka miejscami będą się one przydawać, więc warto sobie już przygotować🧊 👉Mimo, że zrobi się chłodniej (choć w ciągu dnia na okolice 13°C/14°C śmiało możemy liczyć🌡️) to słońca z pewnością nie zabraknie - bezchmurna lub niemalże bezchmurna aura utrzyma się do niedzieli🌤️☀️Wiatr również odpuści, da nam spokój i nie będzie już dokuczać👌 Dla nas 3x na TAK, a dla Was?😅 Źródło obrazu: http://www.meteo.lt/ - szacowana temperatura powietrza na najbliższe dwa poranki #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021

Malownicze, ale siejące postrach pośród wspinaczy górskich i części wędrowców - Widmo Brockenu, bo o nim tu mowa, jest efektowym i unikalnym zjawiskiem optycznym. Polega ono na tym, że obserwujemy swój własny cień, padający na chmury lub mgłę znajdujące się poniżej nas. Wokół cienia pojawia się charakterystyczna, tęczowa otoczka, podobna do halo słonecznego. Nazwa tego efektu pochodzi on góry Brocken w centralnych Niemczech. Widoczne jest najczęściej w górach, ale możliwa jest jego obserwacja także z samolotu, a w mgliste dni także z wysokich obiektów, takich jak wieżowce. Z Widmem Brockenu wiąże się także pewien przesąd - kto je zaobserwuje, ten zginie w górach. Zachęcamy do dzielenia się swoimi zdobyczami najciekawszych i unikatowych zjawisk pogodowych. :) 📸 Autorem zdjęcia jest pan Mariusz Cepa.

