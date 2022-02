Gdzie są burze w Polsce 8.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry 🙂🙂 Przed nami kolejny niż, kolejny front, z kolejną porcja opadów. Jest to charakterystyczna cecha strefowej cyrkulacji powietrza, gdzie na przemiennie przemieszczają się układy z zespołami frontów atmosferycznych oddzielonymi od siebie klinami wyżowymi. W najbliższym okresie synoptycznym nie ma co liczyć na odważniejszy powrót zimowych warunków. Wczoraj po przejściu frontu atmosferycznego, w naszym kierunku rozbudował się klin wyżowy ośrodka znad Zachodniej Europy. Nie mniej jednak w ciągu dnia klin wyżowy będzie redukowany przez zatokę obniżonego ciśnienia wielocentrycznego niżu SARAI. Z niżem związany będzie układ frontów atmosferycznych, które w ciągu dnia przewędrują przez kraj, a z powodu blokady antycyklonalnej wyżu syberyjskiego będą miały tendencje do falowania. Pozostajemy w łagodnych polarnomorskich masach powietrza. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Główna strefa frontowa dotrze do nas w drugiej części dnia, prowadząc kolejną paczkę opadów atmosferycznych, o wszelkim charakterze oraz intensywności. Opady w wielu regionach utrzymają się także w nocy. Temperatura maksymalna do -2°C/4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny do 40-55 km/h. W górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia życzę 🙂🙂