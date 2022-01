Gdzie są burze w Polsce 8.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

8.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Wyładowania wulkaniczne są jednymi z bardziej efektownych zjawisk, lecz łączą się z erupcją wulkanów co sprawia, że są zaliczane do ekstremalnie niebezpiecznych. Przypominamy iż każde wyładowania czy to atmosferyczne czy wulkaniczne są skrajnie niebezpieczne i trzeba przy tym zachować pewne zasady bezpieczeństwa. Materiał pochodzi z aktywnego wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma i został zrobiony w 2021 roku. Jako łowcy burz bierzemy pod uwagę nawet tego typu zjawiska, wszystko to łączy się w całość a wiedzy nigdy dość! Miłego dzionka! 😊 Źródło. William Demasi. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 8.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 8.01.2022

Dzień dobry 🙂🙂 Za nami całkiem przyzwoity dzień, z dużą ilością słońca i bez opadów. Sobota również zapowiada całkiem znośnie. Dzisiaj Podkarpacie znajdzie się na skraju klina wyżowego odsuwajacego się nad Ukrainę oraz Rosję wyżu. Ucieczka wyżu jest spowodowana przez dobrze rozbudowaną zatokę obniżonego ciśnienia, z głównym układem w rejonie Islandii. W tej zatoce znajduje się jeszcze jeden niż kierujący się na wschód, aktualnie wychodzący nad Bałtyk w rejonie Gotlandii. Niżowi towarzyszy front okluzji, który w ciągu dnia zaznaczy się głównie wzrostem poziomu zachmurzenie, opady jeśli wystąpią to będą symboliczne. Napływa do nas chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich, po przejściu frontu będzie to już masa pochodzenia polarnego o cechach morskich. Zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach okresami duże i tam niewykluczone skromne opady śniegu. Poza tym na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do -3°C/2°C lokalnie 3 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami silniejszy do 60 km/h. Miłej soboty 🙂🙂

Sobota początko przywita nas mnóstwem chwil ze słońcem. Około południa od zachodu zacznie wdzierać się zachmurzenie. Temperatura powietrza wyniesie około 0-1*C. Wiatr słaby z kierunku południowego. Miłego dnia 😃

❗OSTRZEŻENIE❗ Słupy i filary świetlne. Piękne zjawisko podczas mrozu. P24

Słupy i filary świetlne. Piękne zjawisko występujące podczas siarczystego mrozu. Dziś pojawiły się w Karkonoszach. https://wp.me/pcZwB4-2aJ „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

Zjawiskowe słupy świetlne w Karkonoszach. Zgodnie z prognozami i naszym ostrzeżeniem temperatury w górach mocno spadają. To dobre warunki dla obserwacji słupów i filarów.

Niesamowite słupy świetlne uchwycone w #Karkonoszach.😮😍 Słupy świetlne to zjawisko optyczne, które zachodzi, gdy światło lamp, budynków jest załamywane przez kryształki lodu unoszące się w mroźnym powietrzu blisko powierzchni. Autor zdjęcia: Jelenia jest SPOKO

To jeszcze taki obrazek z dzisiaj 🔥 Jakby za chwilę miały pojawić się obłoki srebrzyste... tylko temperatura nie ta. 😉 📷 Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

