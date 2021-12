Gdzie są burze w Polsce 7.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 7.12.2021

Minimalna pokrywa śnieżna jaka utworzyła się po wczorajszych i nocnych opadach utrzyma się przez cały dzisiejszy i jutrzejszy dzień ponieważ maksymalnie na termometrach ujrzymy 0 stopni Celsjusza. Natomiast jutro powinno pokazać się słońce ☀️ W czwartek modele sugerują pojawienie się frontu atmosferycznego, który miałby wejść do nas z południa. Jednak dokładna trajektoria frontu nie jest jeszcze pewna. Jeśli opady wystąpią, może być niebezpiecznie ponieważ mogą zdarzać się opady marznącego deszczu przy lekko ujemnej temperaturze, a potem śniegu. Jest to jeszcze niepewne, dokładniej napiszemy w okolicach jutrzejeszego wieczoru.

⚠️ UWAGA ⚠️ Wraz z nadejściem zimy chcemy zwrócić szczególną uwagę i wysłać w świat nasz apel. Kochani kiedy nadeszły mrozy i spadł pierwszy śnieg, wraz z nim zaczęły zamarzać zbiorniki wodne! Prosimy was o rozwagę jak również pilnowanie nie tylko siebie oraz bliskich, ale głównie wasze pociechy, dzieci. To właśnie one z zaciekawieniem wchodzą na taflę zamarzniętego jeziora by się dobrze bawić. Przeciętne dziecko o wadze 30-40kg może stąpać po lodzie grubości 5cm >. Lód ten może nie być gruby we wszystkich miejscach, występują także miejsca gdzie lód miejscami jest cieńszy. Również chcemy poprosić wędkarzy, którzy łowią metodą podlodową, poczekajcie jeszcze kilka dni. 😊