Gdzie są burze w Polsce 7.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 7.11.2021

#Prognoza pogody: niedziela 07.11.2021r. #Noc W nocy zachmurzenie du偶e i ca艂kowite. Lokalnie mo偶e pokropi膰. Temperatura wyniesie od 4 do 6 掳C, jednak w miejscach gdzie mocniej ust膮pi zachmurzenie mo偶liwe wi臋ksze spadki temperatury. #Dzie艅 W ci膮gu dnia w ca艂ym wojew贸dztwie temperatura ok. 9掳C oraz opady deszczu o umiarkowanym nat臋偶eniu. Wiatr w silniejszych porywach do 55 km/h z po艂udniowego zachodu, ci艣nienie w po艂udnie ok. 1009 hPa. Mi艂ej niedzieli 偶yczy ekipa L艁B 馃槈