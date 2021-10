Gdzie są burze w Polsce 7.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Wracam do 24 czerwca 2021 roku i pięknego porannego układu MCS. Mogliście go obserwować na relacji. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

+++Prognoza pogody na dzień 07 października +++ W czwartek dostaniemy się pod wpływ wału wyżowego, związanego z silnym wyżem rosyjskim. Jednocześnie spowoduje on powolne cofanie się zanikającego frontu atmosferycznego na zachód znad centralnej Polski. Obecne będą umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnomorskiego. #Noc: W nocy zachmurzenie duże, od zachodu ustępujące do umiarkowanego. Na ogół bez opadów, ale niewykluczone, że przelotnie popada we wschodniej części. Termometry wskażą minimalnie około 8°C/10°C. Możliwe zamglenia i mgły. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. Ciśnienie będzie rosnąć i o północy barometry wskażą około 1024 hPa. #Dzień: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na ogół bez opadów lub niewielki deszcz możliwy na wschodzie województwa. Temperatura powietrza wzrośnie do maksymalnie około 16°C/18°C. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zmiennych. Ciśnienie będzie rosnąć. W południe barometry wskażą około 1026 hPa.