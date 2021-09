Gdzie są burze w Polsce 7.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Dariusz Bloch

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (7.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Zastanawialiście się skąd pochodzi piorun? Co w chmurach mogłoby wytwarzać ładunki elektryczne? Piorun uderza, gdy w chmurze zachodzi zjawisko naelektryzowania. Korzystne warunki panują zazwyczaj w chmurach burzowych. Gorące powietrze unosi się, transportując cząsteczki wody na duże wysokości, gdzie tworzą się kropelki wody i kryształki lodu. Zbierają one ładunki elektryczne znajdujące się w powietrzu i pyle. W końcu ilość generowanych ładunków jest taka, że ​​następuje silne wyładowanie elektryczne. Pioruny mogą powstawać także wskutek tarcia między drobinami pyłu podczas burz pyłowych lub w chmurach popiołów i gazów powstałych podczas erupcji wulkanicznych i pożarów lasów. Jest to właśnie piorun ⚡️ Fot. Za pośrednictwem Creative Commons, BY 3,0. ".