Gdzie są burze w Polsce 6.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 6.11.2021

Sobota miejscami wita nas rozpogodzeniami ⛅ z biegiem dnia jednak niebo się niemal wszędzie zachmurzy ☁️ jedynie na południu przejaśnienia utrzymają się do końca dnia. Będzie bardzo wietrznie🌪️ Temperatura maksymalnie dojdzie do +8/+10 stopni, jedynie na południu województwa zobaczymy do +12. Lokalnie popada słaby deszcz. 🌧️ Niedziela na południu i wschodzie województwa nad ranem przyniesie rozpogodzenia ⛅ i lokalne przymrozki 🥶, na pozostałym obszarze noc niezbyt zimna z powodu chmur, temperatura może nie spaść poniżej 5 stopni. Z biegiem dnia niebo się wszędzie zachmurzy i zacznie padać ciągły, niezbyt mocny deszcz 🌧️ 🌧️🌧️. Nadal silny, nieprzyjemny wiatr 🌪️ temperatura w pełni dnia do +7/+9 stopni.