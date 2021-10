Gdzie są burze w Polsce 6.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 6.10.2021

Dzień dobry 🙂 Co nas czeka w dzień? A stopniowe zmiany. Dzisiaj na obszarze województwa podkarpackiego obserwować będziemy dwa typy pogody, wschodnia część województwa pozostanie w objęciach stabilnego kontynentalnego wyżu rosyjskiego z adwekcją suchej kontynentalnej masie powietrza. Natomiast nad zachodnie rubieże Podkarpacia zaznaczy się blokowany przez wyż rosyjski zatoka z pofalowanym frontem atmosferycznym. W tych regionach miejscami mogą pojawić się opady deszczu, których i tak nie powinno być specjalnie dużo. Jest to też niewielka korekta względem niedzielnych rozdań prognostycznych, które wskazywały na wejście opadów najbliższej nocy. Zachmurzenie na wschodzie małe i umiarkowane, w zachodniej części Podkarpacia w ciągu dnia wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 13-18°C. Wiatr nadal odczuwalny umiarkowany okresami silniejszy zwłaszcza w górach. Wyż rosyjski słabnie (na chwilę) i wpuści wspomnianą strefę frontową, SIGNIFICANT IMGW-PIB na g. 06 UTC lokuję ją wzdłuż zachodnich części kraju i w ciągu dnia przemieści się w rejony województw centralnych (południkowo). Za strefą frontową w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad Zachodniej Europy. Ten wyż w niedługim czasie połączy klinem z wyżem rosyjskim tworząc rozległy wał wyżowy obejmujący przeważający obszar Starego Kontynentu. Z tego też powodu opady frontowe będą stopniowo zanikać, a sam front będzie ulegał stopniowej dezintegracji (frontoliza). Niestety w kolejnych dniach o tak wysokich temperaturach jakie notowaliśmy w ostatnich dniach możemy tylko pomarzyć, trzy grosze do zbliżającego się ochłodzenia dorzuci niż górny znad Wschodniej Europy. W obszarze wspomnianego frontu nad Morzem Liguryjskim w ciągu ostatniej doby doszło do uformowania dynamicznego niżu, w ciągu 12 godzin spadło tam 740,6 mm wody, co jest nowym europejskim rekordem. W ciągu 24 godzin suma opadów wyniosła 883,6 mm, niewyobrażalna dla mnie liczba. Dane radarowe IMGW-PIB Dane kachelmannwetter