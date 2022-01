Gdzie są burze w Polsce 6.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (6.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Przypominajka💡 Dziś nawrót zimowej i śnieżnej aury❄️☃️ Wieczorem miejscami sypnie mocniej🌨️. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 6.01.2022 This is a re-share of a post

Przypominajka💡 Dziś nawrót zimowej i śnieżnej aury❄️☃️ Wieczorem miejscami sypnie mocniej🌨️

Dzień dobry 🙂🙋 Dobiega końca okres wysokich jak na trwający miesiąc temperatur. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin obszar województwa podkarpackiego pozostanie w obszarze cyrkulacji cyklonalnej niżu, którego centrum znajdzie się dzisiaj nad Rosją. Niż stopniowo wypełnia się zimnym powietrzem arktycznym zaciąganym w tylnej jego części. Dzisiaj dodatkowo zaznaczy się w naszym regionie chłodny front, który ulega postępującemu procesowi okluzji. Front ostatecznie zakończy dominację ciepłych polarnomorskich mas powietrza i zastąpi odczuwalnie chłodniejszą pochodzenia arktycznego. Od zachodu w naszym kierunku rozbudowuje się klin wyżowy ośrodka znad Europy Zachodniej. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Przelotne opady deszczu przechodzące w opady mieszane oraz samego śniegu. Temperatura maksymalna do 0°C/4°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty do 50-65 km/h. Lokalnie w górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wkraczające ochłodzenie nie będzie jakieś intensywne ale nocami przy większych rozpogodzeniach trzeba się liczyć ze spadkami temperatur do wartości dwucyfrowych na minusie. Miłego dnia życzę 🙂🙋

Czwartek będzie dniem głównie pochmurnym z niewielkimi przebłyskami słońca. W drugiej części dnia należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Temperatura powietrza oscylować będzie w okolicach 3C. Wiatr w porywach do 45km/h.Nocą z czwartku na piątek temperatura spadnie do -5C.

Najlepsza świąteczna choinka w całej Bydgoszczy a ja dopiero teraz ją odkryłem 🤪😵😪 No cóż szapoba dla tego kto specjalnie się poświęcił i wypił wszystkie trunki. Ale to by wtedy dzień po dniu szło kultowe "dziś prognozy nie ma". Aktualnie w regionie mżawka🌧️, do rana może zamienić się w delikatne opady śniegu. Jutro chłodniej ale też z większą szansą na przejaśnienia 🌤️ Spacer na Święto Trzech Króli wskazany ✌️ Milej nocy 😁😁

#Prognoza pogody: czwartek 06.01.2022r. W czwartek dostaniemy się pod wpływ ośrodka wyżowego „Alex” znad Francji. Napłynie do nas powietrze arktyczne morskie. #Noc Noc początkowo z zachmurzeniem dużym i całkowitym. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W drugiej części nocy opady zaczną ustępować i pojawią się rozpogodzenia (szczególnie nad ranem). Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północy do 1 stopnia Celsjusza na południu. Wiatr silniejszy. #Dzień Nad ranem jeszcze na południowym wschodzie województwa niewykluczone słabe opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia pojawi się dużo rozpogodzeń. Temperatura wyniesie około 2 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny z północnego zachodu. Barometry wskażą w południe 1017hPa, a ciśnienie będzie jeszcze rosło. Życzymy miłej nocy i czwartku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂

Jutro lekki powrót zimy ❄️⛄ ➡️ Przelotne opady śniegu w drugiej części dnia ➡️ Max 1-2cm, w górach niewiele więcej ➡️ Niezbyt silne porywy wiatru ➡️ Spadek temperatury poniżej 0°C Dobrej nocy! 🌙 ;) Śnieg w Egipcie? Nie. To opady gradu w Hurghadzie. 01.01.22

Pogoda zaskakuje od samego początku 2022 roku. Turystów i mieszkańców Hurghady oraz Aleksandrii, popularnych kurortów turystycznych zaskoczyły 1 stycznia 2022 roku intensywne opady drobnego gradu i krupy śnieżnej. Wiele terenów się zabieliło. Na mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz filmy przedstawiające niecodzienny widok palm i białej warstwy gradu. „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE. Alert pogodowy. P24

Ostrzeżenie pogodowe. W nocy dojdzie do oblodzeń dróg i chodników. Możliwe jest to na terenie całej Polski. Była chwila wytchnienia. Teraz chwila zamieszania z mrozem.. Najbliższej nocy ze środy na czwartek temperatury w wielu miejscach Polski spadną delikatnie poniżej zera. Będzie to powodować oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Uważajcie tej nocy. Udostępnij dalej. Dziękuję. https://wp.me/pcZwB4-2Am „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz Myszkowscy Łowcy Burz

❄️❄️Prognoza pogody na długi weekend - możliwa niebezpieczna sytuacja na drogach!❄️❄️ Od jutra wraca na jakiś czas delikatna zima. Wiodące modele pogodowe przewidują opady śniegu w nadchodzącą noc oraz dzień 6 stycznia. Prawdopodobnie wystąpią w towarzystwie deszczu, a po zmroku spodziewany jest spadek temperatury poniżej zera. To może spowodować oblodzenie chodników i dróg podobnie jak w Wigilię. Uważajcie! Opady śniegu nie stworzą okazałej pokrywy, choć trawniki się raczej zabielą, choć być może nie wszędzie. Nocami lekki mróz do około -4 stopni Celsjusza. Do końca weekendu w ciągu dnia temperatura może osiągać i nieznacznie przekraczać 0, zatem ze śliskimi drogami należy się liczyć cały weekend. Jutro delikatnie silniejszy wiatr, ale porywy nie powinny przekraczać 50km/h #zima #zima2022 #styczeń #3króli #lodowisko #ślisko #ostrzeżenie #łowcyburz #lowcyburzlodzkie Fot. Łowcy Burz Łódzkie

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata