Gdzie są burze w Polsce 5.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Dziś na niebie głównie zachmurzenie całkowite z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnymi mgłami. Temperatury będą oscylować w okolicy -2/1°C. Wiatr umiarkowany z kierunku południowego a ciśnienie wyniesie 1005hPa i będzie powoli rosło. Miłego dnia! 😄🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 5.12.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce This is a re-share of a post

Dziś na niebie głównie zachmurzenie całkowite z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnymi mgłami. Temperatury będą oscylować w okolicy -2/1°C. Wiatr umiarkowany z kierunku południowego a ciśnienie wyniesie 1005hPa i będzie powoli rosło. Miłego dnia! 😄🙋

Dzień dobry 🙂🙂 Niby weekend, niby niedziela ale już tak dziwnie na plecach czuć poniedziałek 😅 Dzisiaj województwo podkarpackie znajdzie się w zasięgu zatoki obniżonego ciśnienia z frontem okluzji ośrodka znad Centralnej Europy. Do regionu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich, która na wysokości izobarycznej 850 hPa cechuje się temperaturą oscylującą w interwale -5/-1°C. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami głównie w pierwszej części dnia. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na urozmaiconych terenach południa regionu przybędzie kolejne kilka centymetrów śniegu (+/- 5 cm). Temperatura maksymalna powietrza do -2°C/3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach górskich okresami silniejszy. Miłej niedzieli 🙂🙂 Dane DWD, kachelmannwetter, NOAA

Niedziela z opadami śniegu ❄️🌨️ Bynajmniej w #nakielskim 😋

Rudolf pędzący o poranku do pracy w Laponii.😆😍 Źródło: Uno Sandvik

Piękne ujęcie

Mroczny, ale jakże klimatyczny nastrój panujący po obfitych opadach śniegu w Bieszczadach 😍 W kolejnych dniach w różnych regionach kraju oczekiwane są następne porcje opadów śniegu, ponadto w przyszłym tygodniu na przeważającym obszarze czekają nas całodobowe mrozy. Fot.: Łukasz Żak. Chmura szelfowa i silna burza nad Łomżą. 25.06.2017

W końcu przyszedł czas na rozpoczęcie publikacji z naszych wypraw burzowych. Dajcie znać czy taka formuła Wam się podoba. Chmura szelfowa i silna burza nad Łomżą. 25.06.2017 Jedna z bardziej zaskakujących burz, którą dane nam było obserwować w 2017 roku. Na radarach nie wyglądała bardzo okazale. Jednak od dawna wiemy, że nie wolno lekceważyć żadnej, nawet najmniejszej burzy. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Re: Polska, nielegalne wysypiska śmieci - Obejrzyj cały dokument | ARTE

Udostępniamy, bo zasięgi mamy, a sprawa ważna. Jak wiecie naszym partnerem od prognoz jest Jarek z „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Jarek mieszka w mieście Zgierz (pamiętacie muchę z wiersza, co leciała z Łodzi do Zgierza?). I Zielony Zgierz i Arte pokazują właśnie bdb film o zamiataniu pod dywan nielegalnych wysypisk śmieci. Wiecie ile rocznie wdychamy tego dziadostwa, które notorycznie jest podpalane? No właśnie. 👉

Koniec świata w wykonaniu planety... A my przyjrzymy się temperaturom na następny tydzień już jutro.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata