Gdzie są burze w Polsce 5.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

4.10.2021 na Facebooku pojawił się post: "Niezła ta awaria była taka nie za krótka 🤣 Mark Zuckerberg w kilka godzin stracił 7 MILIARDÓW dolarów, a my straciliśmy możliwość wrzucenia prognozy dla Was na jutrzejszy dzień 😅 no cóż są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeśli już zobaczycie ten post to: Wtorek będzie słoneczny ☀️☀️ i ciepły do 24 stopni Celsjusza ale dokuczać bedzie nam silny wiatr. Trochę się nudziliśmy jak wielka awaria zmąciła nam codzienność 😅😅 więc mieliśmy dużo czasu na obserwowanie fajnych kolorów na niebie podczas dzisiejszego zachodu słońca. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 4.10.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?