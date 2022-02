Gdzie są burze w Polsce 5.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

[STAN NA GODZ. 23:00] Do Polski z zachodu wkracza strefa opadów deszczu związana z chłodnym frontem atmosferycznym. Opadom, zgodnie z ostrzeżeniem meteorologicznym SkyPredict, będą towarzyszyć silne porywy wiatru o prędkości do ok. 90 km/h. Do godz. 6:00 CET silny wiatr powinien dotrzeć do okolic Warszawy. Podczas wędrówki frontu oraz zatoki niżowej nad Polską niewykluczone są burze, stąd została wydana prognoza konwekcyjna, z której szczegółami możecie się zapoznać na naszej stronie internetowej: https://lowcyburz.pl/2022/02/04/prognoza-konwekcyjna-na-noc-i-dzien-05-02-2022-oraz-noc-05-06-02-2022/. Jak zwykle w takich sytuacjach zachęcamy Was do aktywnego relacjonowania przebiegu pogody w Waszych miejscowościach. Poniżej: aktualny rozkład stref opadów i kierunek ich przemieszczania się (źródło grafiki: https://radar-opadow.pl na podstawie danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB) oraz prognoza konwekcyjna (mapa). Przypominamy, że istnieje możliwość wsparcia działalności naszego Stowarzyszenia darowiznami. Szczegóły znajdziecie miedzy innymi na https://patronite.pl/skywarn