Gdzie są burze w Polsce 4.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Czy komu艣 si臋 nudzi w nocy?馃樁Za oknem ma rozpogodzenie i gotowy do zdj臋膰 z na艣wietlaniem aparat馃摳? Je艣li tak to mo偶na spr贸bowa膰 ustawi膰 go nad p贸艂nocny horyzont w poszukiwaniu subtelnej #zorzapolarna馃寣bo w艂a艣nie 艂adnie obrywamy od s艂o艅ca馃槵 #pogoda #jesie艅2021 #listopad2021

Prognoza na noc 3/4.11 i dzie艅 4.11 W nocy pocz膮tkowo pogodnie, z biegiem godzin nasili si臋 wiatr i pojawi zachmurzenie. Nad ranem mo偶e miejscami popada膰. Temperatura p贸藕nym wieczorem spadnie do +3/+5 stopni, po czym powoli b臋dzie rosn膮膰. W czwartek dynamiczna pogoda z wiatrem i zmiennym zachmurzeniem. Oko艂o godzin po艂udniowych przez niemal ca艂e wojew贸dztwa przejd膮 kom贸rki z przelotnym, ale mocnym jak na listopad deszczem. Spadnie przewa偶anie od 5 do 13mm, jedynie na wschodzie opady s艂absze. Wraz z opadami pojawi膮 si臋 silne porywy wiatru do 60-70km/h. Nie mo偶emy te偶 wykluczy膰 偶e lokalnie zagrzmi. Temperatury do艣膰 wysokie jak na listopad, na po艂udniu wojew贸dztwa nawet do +14 stopni.