Gdzie są burze w Polsce 4.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 4.10.2021 Trąby wodne na wyspie Aruba.

Dzisiaj w całym województwie ponownie pogoda będzie dopisywać od rana do wieczora. W każdym powiecie temperatura przekroczy 20ºC (miejscami to może być 22-23ºC), zachmurzenie nie będzie duże, opadów oczywiście również się nie spodziewamy. Co prawda wiadomo - rozpoczął się nowy tydzień - a w poniedziałek trudniej wykorzystać taką piękną pogodę - niemniej gorąco zachęcamy! Podobna pogoda utrzyma się jeszcze tylko dzisiaj i jutro :D Fot: Łowcy burz Łódzkie #pazdziernik #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #jesien #slonce #ocieplenie

We wtorek ostatnie uderzenie lata w Polsce. To będzie najcieplejszy dzień tegorocznego października