Gdzie są burze w Polsce 4.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Przed nami kilka dni ze sporą ilością słońca ☀️ oraz temperaturami powyżej 20°C Miłego weekendu 😊

Halo, halo #Gołdap!📢Nie przesadziliście trochę?😉To właśnie tu posterunek meteo odnotował najniższą temperaturę minimalną tej nocy - zaledwie 2,2°C, przy gruncie było zaś ... -0,2°C🥶 Przed nami jeszcze dwie noce z podobną temperaturą o poranku😐 Źródła danych: https://hydro.imgw.pl (IMGW-PIB), https://www.wunderground.com #pogoda #Warmia #Mazury #wrzesień2021 Galeria Wiejska Zawady Oleckie Pogoda na dziś 4 września. Lokalny deszcz na północy. Przejaśnienia i rozpogodzenia na pozostałym obszarze Polski | DobraPogoda24.pl

Dzień dobry, przed nami sobota 4 września 2021 https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-4-wrzesnia-2021-lokalny-deszcz-na-polnocy-polski-przejasnienia-rozpogodzenia

Sobota będzie kolejnym przyjemnym dniem z przewagą chwil słonecznych oraz małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie wartość 18-19*C. Miłego weekendu 🌞🌞🌞

No i dojechaliśmy. Z tego miejsca to dopiero można burze obserwować. Kto zgadnie - gdzie było robione to zdjęcie?

#PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod wpływem wyżu z nad Skandynawii. #NOC Noc początkowo pogodna, w drugiej części nocy i rano, lokalnie gęste mgły utrudniające widoczność, uważajmy. W nocy i nad ranem temperatura spadnie od 11 do 9 stopni. #SOBOTA W sobotę pogoda będzie przeważnie słoneczna, po ustąpieniu porannych mgieł z umiarkowanym zachmurzeniem malejącym do małego. Temperatura od 21 na północy do 23 na południu. Wiatr słaby południowy. Ciśnienie wyniesie 1020hPa. Spokojnej nocy i pogodnego dnia życzą Lubuscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na noc 3/4.09 i dzień 4.09.2021r. Noc nad całym województwem pogodna. Zimno. Od 5 stopni na północy przez 6 na wschodzie, 7 w centrum do 8°C na południu i na zachodzie. Sobota przeważnie pogodna. Po południu wzrost zachmurzenia do dużego w przeważającej części. Od 16 stopni na wschodzie do 18°C na zachodzie.

W #baśniowej krainie podczas mglistego poranka...😍 Okolice #Wolsztyna. Oglądajcie z dźwiękiem.🙂 Autor filmu: @Leszek Przybyla Lato we wrześniu wróci do Polski. Temperatura zbliży się do upału. Wiemy, kiedy będzie gorąco | DobraPogoda24.pl

Będzie jeszcze gorąco https://dobrapogoda24.pl/artykul/lato-wroci-we-wrzesniu-2021-do-polski-wiemy-kiedy-bedzie-goraco

Rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Wraz z nią nadeszło ochłodzenie czy mgły. Po kilku dniach z opadami, pogoda się poprawiła, czego efektem są zdjęcia naszej obserwatorki, Anny Nideckiej z okolic Kościerzyny. Tylko spójrzcie na ten ognisty 🔥 zachód słońca ! :) Będziecie tęsknić za wysokimi temperaturami 🌡️, czy może czekaliście na przyjście jesieni ? 🍂

